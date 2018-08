SUMER | LA MISTERIOSA TERRA DEGLI DÈI DELL’UNIVERSO

universo7p

(Di lunedì 6 agosto 2018): LADÈI DELL’UNIVERSO È ormai certo che le “parole antiche” che per milioni di anni costituirono la lingua della cultura escritti religiosi altro non erano, in realtà, che la lingua di. E non vi è dubbio che gli “antichi dèi” fossero proprio gli dèii: non sono state mai trovate, infatti, testimonianze, tradizioni o genealogie più antiche di quelle riguardanti gli dèi di. A una prima occhiata, sembra che questi dèi (nell’originaleico come nelle forme successive accadica, babilonese o assira) ammontino a centinaia; ma se proviamo a classificarli, il quadro si ridimensiona notevolmente. Al vertice vi era un pantheon di Grandi Dèi, tutti imparentati l’uno con l’altro: se togliamo le innumerevoli figure minori – nipoti, pronipoti, ecc.- ne emerge un gruppo di divinità molto più ...