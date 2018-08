Sulle Alpi i forestali potranno sparare ai lupi

huffingtonpost

: #Svizzera, sono morti i 20 a bordo dell'aereo d'epoca precipitato ieri pomeriggio sulle Alpi. Il velivolo poteva os… - Agenzia_Ansa : #Svizzera, sono morti i 20 a bordo dell'aereo d'epoca precipitato ieri pomeriggio sulle Alpi. Il velivolo poteva os… - Agenzia_Ansa : #Svizzera, aereo d'epoca precipita sulle Alpi. Incerto il numero delle vittime. Il velivolo offriva voli turistici,… - ArpaPiemonte : Temporali sulle Alpi occidentali. Persiste il caldo in pianura #temporali #caldo -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Inon sono più una specie in via di estinzione. O, almeno, non. E da oggi, se dovessero minacciare gli allevamenti, i carabinierisaranno autorizzati a. Un solo obbligo: l'utilizzo esclusivo di proiettili di gomma. Ad annunciare la novità - scrive il Corriere della Sera - il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava in un incontro informale ad Asiago con gli amministratori della zona.In questo territorio inon sarebbero più in pericolo: ormaihanno superato le 1.500 unità. In Veneto, nello specifico, ce ne sono 43, divisi in sei branchi, ma nuovi cuccioli dovrebbero essere in arrivo. L'aumento degli esemplari in Veneto può rappresentare un problema per gli allevatori: il Giornale di Vicenza riporta l'allarme di uno di loro, che ha filmato un lupo mentre si aggirava tra le sue mucche. L'utilizzo dei ...