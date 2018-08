Suicida in carcere a La Spezia l' ex medico Nadir Garibizzo

Ventuno anni - Suicida in carcere a un passo dalla libertà : Hassan è morto ieri nell'ospedale di Belcolle, a Viterbo. Vi era arrivato una settimana fa, in coma, dopo che si era impiccato in una cella della sezione di isolamento del carcere cittadino. Hassan è il terzo detenuto che perde la vita nel carcere viterbese dall'inizio dell'anno, il secondo a seguito di un tentativo di suicidio compiuto in isolamento.Hassan aveva 21 anni e sarebbe uscito dal carcere per fine pena il 9 settembre ...

PEDOFILO ESCE DAL CARCERE IN PERMESSO PREMIO : UCCISO/ Ultime notizie - 15enne Suicida : Benevento non dimentica : Condannato per pedofilia, ESCE dal CARCERE e viene ammazzato. Ultime notizie: la sua vittima si suicidò nel 2011 poco dopo il processo. Forse qualcuno ha agito per vendetta(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:22:00 GMT)

Pedofilo 45enne esce dal carcere in permesso e viene ammazzato : la sua vittima si era Suicidata : Condannato per pedofilia e fuori dal carcere per un permesso premio da pochi giorni, l'ex pastore Giuseppe Matarazzo è stato ucciso ieri sera in contrada Selva a Frasso Telesino, Benevento,, nella ...