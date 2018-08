“Stavano per sposarsi” Giovanni muore in modo assurdo davanti alla fidanzata

caffeinamagazine

(Di lunedì 6 agosto 2018) Doveva essere uno dei momenti più belli della sua vita, con il contorovescia ormai avviato verso la fatidica data in cui avrebbe finalmente sposato la su. E invece, proprio mentre il matrimonio era all’orizzonte e fervevano i preparativi, una terribile tragedia lo ha visto morire a soli 25 anni, gettando nello sconforto un paese intero che a quel ragazzo aveva sempre voluto bene. Un dramma che è andato in scena a Santa Maria Capua Vetere, dove un giovane di nomeCepparulo è morto fulminato dopo aver toccato un circuito elettrico che fuoriusciva probabilmente da un palo della luce. Secondo quanto accertato dpolizia, il giovane stava scavalcando il cancello di un’abitazione nel momento in cui si è verificato l’incidente. Senza accorgersene, ha inavvertitamente toccato un polo posto lì vicino ed è rimasto fulminato. Inutili i tentativi ...