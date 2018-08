Stanlio e Ollio | 5 film da rivedere prima del biopic

gqitalia

: ?? Belle Notizie! - Niklando : ?? Belle Notizie! - VanityFairIt : La prima immagine ufficiale del biopic su Stanlio e Ollio ha sorpreso (ed entusiasmato) tutti - MarioManca : I nuovi «Stan and Ollie», e la somiglianza è straordinaria -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Stan Laurel e Oliver Hardy, in arte, hanno formato la coppia comica più importante della storia del cinema e ora il loro mito viene celebrato in undiretto da Jon S. Baird, scelto comedi chiusura del prossimo LondonFestival (il 21 ottobre) e poi in uscita nelle sale all’inizio del 2019. Ad avere l’onore (ma anche l’onere) di vestire i loro panni Steve Coogan e John C. Reilly, che nellafoto di scena diffusa qualche giorno fa, mostrano un’eccezionale somiglianza con gli originali. Ambientato nel 1953, anno in cuiaveva iniziato ad avere qualche problema di salute, ilracconta la loro lunga storia d’amicizia attraverso il tour d’addio che fecero in Gran Bretagna e Irlanda. Stan Laurel e Oliver Hardy iniziarono le loro carriere separatamente, poi nel 1921 si conobbero sul set del cortometraggio Cane ...