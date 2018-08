Spoiler Una Vita | Teresa gravemente malata per colpa di Cayetana e della Dicenta

Spoiler Una Vita : Trini bacerà un altro uomo e suo marito Ramon assisterà alla scena : Le anticipazioni spagnole rivelano che, tra una delle coppie tanto amate dai fan di Una Vita, ci sarà una forte crisi. La coppia in questione è quella formata dal calmo e pacato Ramon e l'esuberante Trini: il matrimonio dei Palacios sarà messo a dura prova a causa di un tradimento. Le puntate che sconvolgeranno la Vita della famiglia Palacios saranno trasmesse su Canale 5 durante il mese di agosto e settembre 2018. Nuovi arrivi ad Acacias Nel ...

Pechino Express : tre concorrenti a rischio - dovranno pagare una penale per Spoiler : Non c'è pace per ' Pechino Express ',dopo le polemiche e la successicva esclusione di Eleonora Brigliadori, arriva una nuova tegola sul programma. Adriana Volpe, Paola Caruso e Tommaso Zorzi rischiano ...

Temptatation Island Vip : “Spoilerata” per caso la terza coppia tramite una IG? : Alex Belli e Mila Suarez approdano a Temptation Island Vip? La notizia arriva grazie ad un video girato dalla coppia su Instagram. La coppia stava commentando la puntata di ieri sera di Temptation Island durante il falò di confronto di Ida e Riccardo. Alex Belli e Mila Suarez a Temptation Island Vip, grazie ad uno spoiler per errore? Alex Belli lo ricorderete tutti, è stato uno degli attori di punta della soap Centovetrine, e ultimamente lo ...

Maisie Williams saluta Il Trono di Spade con una foto in cui Spoilera il finale di serie? : Dopo Sophie Turner ed Emilia Clarke, anche Maisie Williams ha finito di girare le sue scene de Il Trono di Spade, salutando definitivamente la serie. L'ottava e ultima stagione infatti andrà in onda su HBO solo il prossimo anno, e i fan stanno impazzendo alla ricerca di possibili anticipazioni sugli episodi che chiuderanno la saga. La giovane attrice, interprete di Arya Stark, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto per dire addio ...

Gli Spoiler de Il trono di spade e altri show saranno presto un ricordo grazie a una nuova funzione di Facebook : La paura degli spoiler è diventata ormai una vera e propria psicosi, soprattutto per quel che riguarda serie tv come Il trono di spade, ma Facebook è al lavoro per arginare questo problema: il social network sta infatti studiando una nuova funzione che permetterà agli utenti di nascondere determinate parole chiave dal proprio news feed. Si chiamerà "Keyword Snooze" e a partire da mercoledì verrà ufficialmente testato da un gruppo ristretto di ...

Una morte sconvolgente in The Originals 5 : Spoiler confermati e fan furiosi : Alla fine tutto è andato come doveva. Gli spoiler di qualche mese fa hanno trovato conferma proprio nell'episodio di The Originals 5 andato in onda qualche ora fa negli Usa. Il pubblico temeva già il peggio per uno dei personaggi più amati della serie e non ha potuto far altro che prendere atto del fatto che gli spoiler pubblicati per sbaglio qualche mese fa sui social erano completamente veri: Hayley è morta ma solo per salvare la sua ...

Una Vita - Spoiler all'8-06 : il ritorno di Celia - Liberto e Rosina sposi Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata della crisi tra Leonor e Pablo [Video]. Gli spoiler dal 4 all'8 giugno svelano che Celia tornera' ad Acacias 38, mentre Fernando fara' una rivelazione spiazzante a Mauro. Anticipazioni Una Vita dal 4-06: Teresa e Fernando malmenati Le trame dei nuovi episodi [Video] di Una Vita, trasmesse da lunedì 4 a venerdì 6 ...

Una Vita Spoiler luglio : Leonor e Pablo sempre più lontani - ecco perchè Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, [Video] il capolavoro di Aurora Guerra ambientato nel vecchio quartiere di Acacias 38. Gli ultimi spoiler svelano che Pablo vedra' Leonor sempre più distante dopo il suo ritorno ad Acacias 38, tanto da cominciare ad indagare. Anticipazioni Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38 con Habiba Le trame dei nuovi episodi [Video]di Una Vita, in programma a luglio su Canale 5, svelano ...