Speleologo bloccato | è salvo

Salvo lo Speleologo bloccato per due notti in una grotta : è ferito - ma non è in pericolo di vita : Stefano Guarniero, 33enne triestino, era rimasto bloccato all'interno della grotta sul Monte Canin sabato pomeriggio. Un'operazione non semplice, ma portata a termine con successo dai tecnici. Lo speleologo aveva subito una ferita all'addome e ad un braccio durante la caduta di 20 metri.Continua a leggere

Speleologo bloccato : 40 metri per concludere la risalita : Proseguono i soccorsi per il recupero dello Speleologo triestino Stefano Guarniero, 33 anni, intrappolato e ferito da sabato pomeriggio a 200 metri di profondità sul Monte Canin. Il salvataggio sta ritardando di qualche ora, rispetto ai tempi originariamente previsti. Il team di soccorso, dieci tecnici più il medico e l’infermiere che sono con il ferito in grotta da sabato, hanno superato il punto critico della cascata e stanno procedendo ...

Rinviata a domani la risalita dello Speleologo bloccato in una grotta del Friuli : Stefano Guarniero è intrappolato da ieri a 200 metri di profondità sul monte Canin, in provincia di Udine. L'opera di disostruzione non è bastata: impossibile far passare la barella nelle strettoie della cavità. Domattina i soccorritori si caleranno di nuovo, una volta allargati...

Friuli - Speleologo bloccato in grotta a 200 metri di profondità : soccorritori al lavoro per recuperarlo : Lo speleologo triestino Stefano Guarniero è intrappolato da due giorni in una grotta a 200 metri di profondità sul monte Canin, in Friuli. I soccorritori sono impegnati da sabato nelle operazioni di recupero del 33enne e contano di liberarlo entro domenica sera. L’uomo, che è anche infermiere, è rimasto bloccato dopo una caduta di venti metri mentre era in esplorazione in una grotta che si trova a quota 2.200 metri. È ferito all’addome e ad un ...