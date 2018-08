Spagna non trova importatore di frutta e verdura alternativo a Russia

Europeo U18 - oggi Italia-Spagna per il nono posto : LA CRONACA - L'Italia è partita con la faccia giusta, chiudendo il primo quarto sul +11, 25-14, con grande autorità. La Turchia è tornata lentamente in partita ma in apertura di ultimo parziale è ...

Europeo U18 - oggi Italia-Spagna per il nono posto : LA CRONACA - L'Italia è partita con la faccia giusta, chiudendo il primo quarto sul +11, 25-14, con grande autorità. La Turchia è tornata lentamente in partita ma in apertura di ultimo parziale è ...

La Spagna non sa più come gestire gli sbarchi. E l'Europa le regala subito più soldi che a noi : Alla fine Matteo Salvini ha convinto anche le Ong. Proactiva Open Arms, protagonista nelle scorse settimane di un braccio di ferro con un ministro degli Interni assolutamente risoluto nell'impedire ...

Barcellona-Siviglia - clamoroso! La Supercoppa di Spagna rischia di giocarsi al buio : a Tangeri non pagano la bolletta : La Supercoppa di Spagna rischia di giocarsi al buio! Lo stadio Ibn Batuta di Tangeri, luogo che ospiterà Barcellona-Siviglia, è rimasto senza luce a causa del mancato pagamento della bolletta Per la prima volta in Spagna hanno deciso di ‘aggiornare’ il format della Supercoppa: la finale tra Barcellona e Siviglia sarà la prima a giocarsi con la formula della partita secca, nonché la prima edizione che si disputerà al di fuori della nazione, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello derubato. Gol netto non convalidato a Figlioli. Spagna in finale : Una partita thriller ha tenuto fuori il Settebello dalla finale degli Europei di Pallanuoto del 2018 in quel di Barcellona. Nel remake dell’ultimo atto olimpico del 1992, alla Picornell, questa volta la Spagna si prende la sua rivincita davanti al pubblico di casa battendo gli azzurri per 8-7: per gli iberici domenica la possibilità di giocarsi l’oro con la Serbia. Ha del clamoroso quello che è accaduto allo scadere: Pietro Figlioli ...

Dalla Spagna : Pjanic non rinnova con la Juve - il Barcellona insiste : Rivelazione di mercato che arriva direttamente Dalla Spagna: il Barcellona non ha mollato la presa sul centrocampista bianconero Miralem Pjanic , anzi. Secondo quanto si apprende da Sport , i blaugrana, nella figura del presidente Josep Bartomeu, ha incontrato Fali Ramadani, da qualche giorno nuovo agente del bosniaco. Che negli scorsi giorni avrebbe rifiutato il rinnovo con la ...

Gli eventi in Italia e Spagna non sfoceranno in una crisi : ... i timori degli investitori sul rischio politico si sono incentrati sulle crescenti tensioni tra USA e Cina e sulla politica del rischio calcolato tra Donald Trump e Kim Jong Un. Nei mesi di maggio e ...

Gli eventi in Italia e Spagna non sfoceranno in una crisi : ... come quando ha cercato di nominare Paolo Savona al ministero dell'economia. Le tensioni tra il governo e Mattarella sul caso Savona dimostrano anche, tuttavia, che, se esasperate, il presidente ...

OPEN ARMS DENUNCIA LA LIBIA MA NON L’ITALIA/ Migranti - ultime notizie : nave Ong via da Spagna - torna verso Sar : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:52:00 GMT)

Dalla Spagna : 'Kovacic non cambia idea e chiede a Lopetegui di lasciare il Real Madrid' : LONDRA, INGHILTERRA, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...

La Spagna verso una legge sul consenso esplicito : se l’altro non dice “sì” - è stupro : La proposta dopo che i giudici hanno derubricato a semplice “abuso sessuale” una violenza di gruppo nei confronti di una diciottenne, solo perché era rimasta immobile

Spagna - Luis Enrique si presenta : “non ci saranno rivoluzioni - ma solo evoluzioni. Lopetegui? Non lo commento” : Il nuovo commissario tecnico delle ‘Furie Rosse’ si è presentato in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni “La parola fallimento è molto brutta e io sono sempre stato riluttante a usarla nello sport. I risultati non sono stati buoni, ma questi giocatori hanno dato il massimo e tutti hanno pensato durante i Mondiali alla voglia e alla passione dimostrata da tutti nell’essere spagnoli. Non ci sarà una ...

La nave di Open Arms verso la Spagna : non ci fidiamo dell'Italia | : Alla ong era stato offerto il porto di Catania, ma dall'imbarcazione spiegano: "Ci sono molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ...

Scontro tra Open Arms e Salvini : in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro : cosa nascondono? : Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? Continua a leggere L'articolo Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono? proviene da NewsGo.