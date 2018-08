Spagna ancora contro Salvini | Politica brutale a spese dell' Europa

Dalla Spagna : 'Atletico Madrid - ancora nessuna offerta di rinnovo per Godin' : Prima del Mondiale, i Colchoneros avrebbero ribadito al giocatore la propria politica in materia di contratti per i calciatori che hanno superato la trentina, ovvero un prolungamento annuale da far ...

Ex prete sposa compagno in Spagna - ma per la Curia è ancora "don" - : La vicenda riguarda un 48enne che per una decina d'anni è stato parroco della piccola frazione di Selva di Progno, sui Monti Lessini, nel Veronese. Secondo il vescovo non avrebbe chiesto la "riduzione ...

Ex prete sposa compagno in Spagna - ma per la Curia è ancora “don” : Ex prete sposa compagno in Spagna, ma per la Curia è ancora “don” La vicenda riguarda un 48enne che per una decina d’anni è stato parroco della piccola frazione di Selva di Progno, sui Monti Lessini, nel Veronese. Secondo il vescovo non avrebbe chiesto la "riduzione allo stato laicale" prima delle nozze, ma il suo legale ...

Spagna - a giugno ancora un calo per la disoccupazione : Teleborsa, - Cala ancora a giugno la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un calo dei disoccupati di 89.968 unità , +2,...

Spagna - a giugno ancora un calo per la disoccupazione : Cala ancora a giugno la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un calo dei disoccupati di 89.968 unità , +2,53%, rispetto ...

La Germania come la Spagna - la maledizione dei Campioni del Mondo colpisce ancora : la storia salva solo il… Brasile : La Germania ko ai Mondiali di Russia 2018, ma la vera avversaria non è la Corea del Sud: sui tedeschi la maledizione dei Campioni del Mondo Un risultato clamoroso: la Germania non riesce ad imporsi sulla Corea del Sud nell’ultimo match della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, venendo così incredibilmente eliminata dalla Coppa del Mondo. I giocatori della Corea del Sud hanno dato il massimo fino alla fine, nonostante ...

Apre ancora a Madrid il quinto Mi Store ufficiale in Spagna - con nuovi prodotti in vendita : Ha aperto nello scorso weekend il nuovo negozio spagnolo di Xiaomi, il quinto nel Paese, e il quarto a essere collocato nella capitale spagnola. L'articolo Apre ancora a Madrid il quinto Mi Store ufficiale in Spagna, con nuovi prodotti in vendita proviene da TuttoAndroid.

Diretta/ Portogallo Spagna (risultato live 2-1) streaming video Canale 5 : ancora Cristiano Ronaldo! : Diretta Portogallo Spagna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Subito una grande sfida nella prima giornata del gruppo B ai Mondiali 2018(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:43:00 GMT)

Migranti - il lungo e difficile viaggio di Aquarius verso la Spagna non è ancora iniziato : Alcune delle 629 persone a bordo della nave Aquarius potrebbero venire trasferite nelle prossime ore su due altre...

Aquarius - Spagna offre il porto di Valencia. Migranti ancora in attesa | : Salvini: "Alzare la voce paga ". Il premier spagnolo Sanchez: un dovere evitare catastrofe umanitaria. Conte ringrazia. Mattarella cita Saragat: la Repubblica abbia un volto umano. Malumori in M5s. ...

DIRETTA/ Spagna Tunisia (risultato live 0-0) streaming video e tv : ancora nessun gol! : DIRETTA Spagna Tunisia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole verso i Mondiali a Krasnodar (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:04:00 GMT)