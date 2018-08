Sos caldo | 10 città saranno contrassegnate con il bollino rosso | mercoledì si

Caldo - Coldiretti : Sos in stalla - dalle mucche -15% latte : Stress da Caldo anche per gli animali nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo fino al 15 per cento circa di latte in meno rispetto ai periodi normali. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’innalzamento delle temperature nell’ultima settimana dalle stalle ai pollai, dove si registrano difficoltà nelle aree piu’ colpite dall’afa. Per le mucche – sottolinea la ...

Alimenti : l’abbinamento pane-olio “ottimo per Sostenere il nostro organismo nella lotta contro il caldo” : Pietanza anti-caldo, pasto leggero e prima colazione per tutta la famiglia: l’incontro tra i due Alimenti-base della dieta mediterranea aiuta il nostro organismo a limitare i danni del sole e della grande calura. E con il pomodoro, si trasforma in una vera e propria “ricetta della salute”. Pane fresco e olio extravergine di oliva: in tavola, mattina o sera, a merenda o, meglio ancora, per la prima colazione, è questa la coppia meglio assortita ...

Caldo - Coldiretti : “Atteso da 3 italiani su 4 - ma è Sos frutta” : Il Caldo e il sole sono attesi da 3 italiani su 4 (75%) che hanno l’obiettivo della tintarella e si espongono per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ nel weekend estivo piu’ bollente ha aperto in piccole e grandi città i mercati di campagna amica www.campagnamica.it con numerose iniziative, dalle degustazioni guidate al vademecum per non sprecare, dalla top ten ...

Caldo : il 2018 il 4° anno più bollente - Sos dal Giappone alla Grecia : Il 2018 si classifica fino ad ora al quarto posto tra gli anni più bollenti del pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,77 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti relativa al primo semestre dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre che rileva i dati dal 1880. Cinque continenti ...