Sorpreso con 200 grammi di marijuana nello zaino | arrestato nigeriano

Napoli - Ancelotti : “Sorpreso dalla contestazione al presidente” : “Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è stato capace di costruire un club di gente capace, di giocatori bravi e giovani senza spendere follie”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di fine ritiro, a Dimaro. “Con De Laurentiis parliamo poco di calcio ...

Calenzano - prete Sorpreso in auto con bimba si difende : 'Pensavo avesse 15 anni' : 'Pensavo che avesse 15 anni '. Si è difeso anche così don Paolo Glaentzer , arrestato a Calenzano , Firenze, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una bimba di 10 anni, durante l'...

Calenzano - il prete Sorpreso in auto con una bambina non andrà in carcere : I genitori non hanno collaborato e non escludo che possano fare un po' di teatro raccontando fischi per fiaschi: a titolo di cronaca posso affermare che nelle motivazioni del Tribunale non ci sono ...

Calenzano - niente carcere per il parroco 70enne Sorpreso in auto con la bambina : Don Paolo Glaentzer resta agli arresti domiciliari, come chiedeva la difesa "anche per l'età del religioso". L'uomo di chiesa è accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina di 11 anni. Il parroco di Calenzano era stato sorpreso in auto con la piccola, trovata "coi pantaloni abbassati".Continua a leggere

Calenzano - niente carcere per il prete Sorpreso in auto con bimba di 10 anni : il gip ha disposto i domiciliari : Non andrà in carcere il prete sorpreso semi nudo mentre era appartato in auto con una bambina di 10 anni a Calenzano, in provincia di Firenze. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Prato Francesco Pallini, che ha sciolto la riserva sulla misura cautelare da applicare a don Paolo Glaentzer, 70 anni, parroco in una chiesa del fiorentino, arrestato lunedì scorso in flagranza. Il magistrato ha respinto la richiesta della ...

Calenzano - prete Sorpreso in auto con la bambina. Il Gip : "No al carcere - resta ai domiciliari" : Respinta la richiesta della procura. Don Paolo Glaentzer, 70 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata

Prete Sorpreso in auto con una bimba - il papà di lei : “Don Paolo era di famiglia” : Prete sorpreso in auto con una bimba, il papà di lei: “Don Paolo era di famiglia” Il sacerdote ha risposto alle domande durante l’udienza di convalida rimarcando la sua versione: c’erano stati altri contatti con la bambina in passato. Continua a leggere L'articolo Prete sorpreso in auto con una bimba, il papà di lei: “Don Paolo era di famiglia” proviene da NewsGo.

Sorpreso con una bimba - prete rischia il linciaggio : Firenze. È una storia che ora dopo ora assume contorni sempre più torbidi, quella che vede protagonista un parroco 70enne in servizio a Calenzano, alle porte di Firenze, che lunedì sera è stato ...

Prete Sorpreso in auto con una bimba di 10 anni : arrestato : BOLZANO. Un sacerdote, don Paolo Glaentzer , 70 anni, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 10 anni. Glaentzer è attualmente parroco di una ...