: Sondaggi l’Espresso, il sex appeal è virtù esclusiva degli uomini di potere? - Cascavel47 : Sondaggi l’Espresso, il sex appeal è virtù esclusiva degli uomini di potere? - Vh_Pi : RT @Casa_donna_Pisa: L'#Espresso 5 agosto 2018... Da rimanere basite! A parte il pessimo gusto di simili 'sondaggi', da notare come le donn… - GiorgioSilenzi : @Niebbo Quando pensi che peggio dei sondaggi di Libero non possa esserci arriva L'Espresso e ti spiazza -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Caro diario, finalmente sono in ferie e posso polleggiarmi sul divano di casa con la pila di libri da leggere e, naturalmente, qualche quotidiano e settimanale. Da qualche domenica ho aderito alla missione personale di acquistareche non compravo e non leggevo più da circa vent’anni. Pare faccia opposizione. Sostengo sempre quelli che fanno opposizione. Sono un’ingauribile romantica in fondo, Sempre a caccia di rivoluzioni e rivoluzionari che non ci sono mai. Le abbiamo finite tutte le ribellioni. Apro e sfoglio l’Espresso quando mi capita sottomano la pagina vacanziera che propone un test per lasciare, a lettori e lettrici, un momento di svago dopo letture serie che innalzano gastriti e coliti. Relax. Leggerezza. Corbellerie. Ma sì, mi va! Mi va, fino a che non vedo la vignetta di Di Maio o Salvini intrecciati in una sorta di caduceo che si fronteggiano con ...