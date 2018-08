Snam - Con Api un accordo per 200 distributori di metano

Snam - contratto con Eni per 20 nuove stazioni rifornimento gas : Milano, 6 ago., askanews, - Eni e Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility,, dando seguito all'accordo quadro concluso a maggio 2017 e rinnovando il proprio impegno nella promozione della ...

Snam : in consorzio con Enagas e Fluxys acquisisce 66% Desfa : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Il consorzio europeo composto da Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxys (20%) ha sottoscritto oggi ad Atene gli accordi con l’Agenzia greca per le privatizzazioni HRADF e con Hellenic Petroleum per l’acquisizione di una quota del 66% di Desfa, l’operatore nazionale nel settore delle infrastrutture del gas naturale. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte, tra ...

Snam : in consorzio con Enagas e Fluxys acquisisce 66% Desfa (2) : (AdnKronos) – Grazie al supporto di Snam, Enagás e Fluxys ‘ le tre società infrastrutturali europee più impegnate nella realizzazione dell’Energy Union ‘ Desfa potrà valorizzare appieno la propria posizione strategica nel Mediterraneo. Il consorzio, inoltre, promuoverà anche in Grecia gli utilizzi innovativi del gas naturale per contribuire ulteriormente alla crescita sostenibile del mercato del gas naturale, allo ...

Snam : in consorzio con Enagas e Fluxys acquisisce 66% Desfa (3) : (AdnKronos) – ‘Fluxys, insieme ai suoi partner Snam ed Enagás, intende potenziare nei prossimi anni – afferma De Buck – il sistema di infrastrutture gas della Grecia, realizzando pienamente il potenziale del Paese come hub del gas naturale. Ciò favorirà non solo lo sviluppo del mercato interno, rendendo l’energia accessibile, affidabile e sostenibile per i consumatori greci, ma anche altre iniziative di transito ...

Snam in consorzio insieme a Enagás e Fluxys acquista 66% di DESFA : Il consorzio europeo composto da Snam , 60%,, Enagás , 20%, e Fluxys , 20%, ha siglato ad Atene gli accordi con l'Agenzia greca per le privatizzazioni HRADF e con Hellenic Petroleum per l'acquisizione ...

Gas : Snam - Igu e Bcg - da città oltre 90% crescita mondiale consumi al 2040 : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – I consumi di gas sono destinati a crescere significativamente: entro il 2035 il gas potrebbe superare il carbone come seconda principale fonte di energia nel mondo, dietro al petrolio, aumentando la quota nel mix energetico totale dall’attuale 22% a oltre il 24%. E’ quanto emerge dall’edizione 2018 del Global Gas Report, lo studio presentato da Snam, International Gas Union (Igu) e The Boston ...

Perdite consistenti per Snam : Aggressivo avvitamento per l' utility , che tratta in perdita del 3,86% sui valori precedenti. L'andamento di Snam nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Snam crea joint venture con albanese Albgaz : Teleborsa, - Snam e Albgaz , l'operatore infrastrutturale del mercato gas in Albania, hanno firmato un accordo per dare vita a una joint venture , a controllo congiunto, finalizzata a fornire i ...

Snam : accordo con Bhge per sviluppo impianti micro-Gnl : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sviluppare le infrastrutture di micro-liquefazione per dare un impulso alla mobilità sostenibile nei trasporti pesanti su strada e promuoverne l’avvio nei trasporti via mare in Italia. E’ questo l’obiettivo dell’accordo firmato oggi tra Snam e Baker Hughes che valuteranno entro la fine del 2018 la possibile realizzazione di quattro impianti di micro-liquefazione distribuiti sul territorio ...

Snam : accordo con Bhge per sviluppo impianti micro-Gnl (2) : (AdnKronos) – Con questo accordo, commenta il Ceo di Snam, Marco Alverà, “rafforziamo il nostro impegno per una maggiore diffusione della mobilità sostenibile e per la decarbonizzazione dell’intero settore dei trasporti pesanti in Italia. Il nostro obiettivo è dare un contributo decisivo all’affermazione di un nuovo concetto di mobilità rinnovabile grazie al biometano e al bio-Gnl. L’ingresso nel segmento del ...