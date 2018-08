Smaltimento dei rifiuti elettronici | cosa cambia dal 15 agosto

gqitalia

: STOP ALLA TERRA DEI FUOCHI A ROMA Duro colpo allo smaltimento illecito di rifiuti nella Capitale, blitz della Poli… - carlaruocco1 : STOP ALLA TERRA DEI FUOCHI A ROMA Duro colpo allo smaltimento illecito di rifiuti nella Capitale, blitz della Poli… - disasrl : Affidamento del servizio di smaltimento, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti org… - carlabrandolini : E dopo le pecore per tosare i prati dei giardini pubblici, la task force a @Roma per lo smaltimento dei rifiuti del… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Il prossimo 15entra in vigore la normativa sulloRaee (di apparecchiature elettriche ed elettroniche): i prodotti che rientrano in questa categoria sono molti e l’elenco include anche le carte di credito con chip, le biciclette elettriche, prese multiple, cancelli e tende automatizzati, serrature elettriche, cavi e stufe a pellet. Secondo il nuovo sistema, gli adempimenti della normativa Raee riguarderanno in sostanza tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche per le quali non sia prevista specifica esclusione. Per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e, i produttori si dovranno affidare ai sistemi di gestione individuali o collettivi operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Si calcola che dal riciclaggio deisi svilupperà un vero e proprio comparto industriale ...