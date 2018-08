Siti di Interesse Comunitari | ISPRA ribadisce la collaborazione con le istituzioni locali

meteoweb.eu

: @battistabd @centobuste @isabeaubless @RobertoBurioni @SamueleMurtinu Poi è normale che dei normali giornali di cro… - elilamaura : @battistabd @centobuste @isabeaubless @RobertoBurioni @SamueleMurtinu Poi è normale che dei normali giornali di cro… - LucaColucci1 : RT @ArcheoLogica: Tempo di #vacanze, tempo di scoperte in giro per la #Puglia. Oltre alle solite mete, scoprite insieme a noi luoghi e siti… - Mr_Ozymandias : @Franklysocratic Ma davvero? ?? Uno dei massimi esperti scientifici che ricorrere a certi siti di dubbio interesse sociale? -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Apparsi recentemente, sulla stampa, diversi articoli relativi alla futura istituzione di nuovidio (SIC) marini nelle acque territoriali dell’Adriatico settentrionale, da istituire al fine del completamento della rete Natura 2000 a mare. In alcuni di questi articoli sono state individuate diverse imprecisioni in merito alle competenze che la legislazione nazionale affida a(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e Regioni. Si ritiene, pertanto, che sia indispensabile offrire dei chiarimenti in merito al ruolo dell’. I SIC rappresentano delle aree nelle quali le Regioni devono adottare (entro 6 anni dalla loro istituzione) delle misure di conservazione che regolino le attività umane mitigandone l’impatto ambientale su specie e habitat di valore ...