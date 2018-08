ilfattoquotidiano

: Mahmoud ha attraversato il fiume #Evros con la sua famiglia per fuggire dal conflitto in #Siria. Ora si trova nel… - UNHCRItalia : Mahmoud ha attraversato il fiume #Evros con la sua famiglia per fuggire dal conflitto in #Siria. Ora si trova nel… - TutteLeNotizie : Siria, ad Afrin la Turchia lascia fare il lavoro sporco ai gruppi anti-Assad - italianaradio1 : Una volta combattevano contro Assad, oggi sono (alcuni di loro lo erano già allora) a libro paga della Turchia e, c… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Una volta combattevano contro, oggi sono (alcuni di loro lo erano già allora) a libro paga dellae, contro la popolazione civile curda di, hanno fatto il peggio del. Come noto, nel gennaio di quest’anno l’esercito turco, spalleggiato da una pletora diarmatini, ha lanciato un’offensiva militare contro le Unità di difesa del popolo (Ypg), la forza militare dell’Amministrazione autonoma curda diretta dal Partito dell’unione democratica (Pyd). Dopo tre mesi, l’esercito turco e i suoi scagnozzi locali hanno preso il controllo die delle zone circost, costringendo migliaia di persone a fuggire e a cercare riparo nella zona di al-Shahba, dove tuttora vivono in condizioni estreme. Tra maggio e luglio Amnesty International ha intervistato 32 persone, alcune ancora residenti ade altre fuggite all’estero o in altre zone della ...