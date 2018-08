Sindone | sul sacro telo sangue vero di una persona torturata

Nuovo studio sulla Sindone : "Macchie di vero sangue" : La Sindone di Nuovo oggetto di studio. La storica querelle sulla veridicità delle macchie di sangue era tornata d'attualità, ancora una volta, circa quindici giorni fa, quando erano emersi i risultati della ricerca di due studiosi italiani."Le macchie di sangue sulla Sindone di Torino sono false. A parte quelle in corrispondenza delle mani, che possono essere verosimili, le altre sembrano più frutto di pennellate artistiche". A sostenerlo, per ...

Studio sul sangue della Sindone - ricercatori : “Scoperta dubbia e poco documentata” : In questi giorni è stato pubblicato sulla rivista Journal of Forensic Sciences uno Studio, già divulgato in Italia alcuni anni fa, a firma di Luigi Garlaschelli e di Matteo Borrini relativo alla Sindone. Il Gruppo Scientifico Padovano costituito da docenti dell’Università e degli Ospedali di Padova, che con lo scultore Sergio Rodella ha recentemente ha realizzato un modello 3D dell’Uomo della Sindone, ha riportato di seguito le proprie ...

Sindone - Nosiglia sullo studio che denuncia falsità : "Il Lino è sempre l'icona della passione e morte del Signore" : L'arcivescovo sullo studio di Cicap e università di Liverpool: "Serve neutralità, se nella ricerca si parte dai preconcetti non sono più i fatti che contano, ma le idee precostituite"

