Sindone di Torino | il sangue è di una persona torturata

Sindone di Torino - le macchie e la tortura dell’uomo crocifisso continua a essere “provocazione per l’intelligenza umana” : “Una provocazione per l’intellegenza umana” disse della Sindone, una delle reliquie più venerate dai cristiani, papa Giovanni Paolo II ed è per questo che gli scienziati tentano da anni di svelare l’enigma del lenzuolo che è considerato il sudario di Gesù Cristo. L’ultima ricerca sostiene che almeno la metà delle macchie di sangue sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo ...