Sicurezza | come funzionano i seggiolini anti-abbandono per i bebè

Trump pensa a revocare nullaosta Sicurezza a Comey

Alimentazione - la Sicurezza prima di tutto : come conservare correttamente il cibo : Durante questo periodo la sicurezza alimentare in cucina non è più una certezza: tanti possono essere gli errori e le contaminazioni che possono alterare un alimento. Ma quali sono le accortezze da dover utilizzare in...

Come funziona Paypal in Sicurezza : Regole e funzionamento di un conto Paypal: Come aprirlo e cosa sapere per assicurarsi una sicurezza. Informazioni e chiarimenti

Honda CRV - nuove tecnologie per elasticità e rigidità - ma anche Sicurezza e comfort come mai prima : La scorsa settimana abbiamo introdotto la nuova serie del SUV-Crossover di Casa Honda. In Italia tale autovettura non ha avuto il successo che avrebbe meritato. Ho guidato la serie precedente, con l’ottimo propulsore che la equipaggiava qualche anno fa e ne ero rimasto positivamente colpito per elasticità, silenziosità e confort. un’auto razionale, che infondeva grande sicurezza. Al contempo, l’auto dell’epoca, aveva ...

Bimbi in auto - la Sicurezza passa per i seggiolini. Ecco come sceglierli e usarli : Sulla sicurezza non bisognerebbe mai scendere a compromessi, specialmente quando si tratta di proteggere i bambini. Non importa se si sale in macchina per brevi tragitti o per poco tempo, l’imprevedibile (nonché fatale) potrebbe avvenire nel raggio di pochi metri e nell’arco di frazioni di secondo. Partendo da un primo dato statistico relativo all’anno 2015, ad esempio, si evince che il maggior numero di incidenti d’auto è avvenuto su strade ...

Sicurezza stradale - Anas e Regione : nuovi interventi per ss 129 Nuoro-Macomer : Con una nota inviata ai sindaci dei Comuni di Bortigali, Macomer, Nuoro, Orotelli, Silanus, all'Anci Sardegna e al Comitato delle autonomie locali, l'assessore dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, ...