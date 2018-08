Si rompe tubatura | a Roma geyser di oltre dieci metri

Si rompe la tubatura d'acqua - geyser di 10 metri a Roma : Chiusa al traffico via Monteverde a Roma, verso largo San Vincenzo De Paoli per la fuoriuscita di un forte getto di acqua (alto più di 10 metri), probabilmente a causa della rottura di una tubazione. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco di Roma. Al momento non ci sono feriti o danni particolarmente gravi.Per la rottura della tubatura ci sono stati allagamenti in alcuni appartamenti di una palazzina."Le prime avvisaglie di una perdita si ...