Si rompe la tubatura d' acqua | geyser di 10 metri a Roma

(Di lunedì 6 agosto 2018) Chiusa al traffico via Monteverde a, verso largo San Vincenzo De Paoli per la fuoriuscita di un forte getto di(alto più di 10), probabilmente a causa della rottura di una tubazione. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco di. Al momento non ci sono feriti o danni particolarmente gravi.Per la rottura dellaci sono stati allagamenti in alcuni appartamenti di una palazzina."Le prime avvisaglie di una perdita si erano avute già nella notte intorno alle 5, poi alle 6 il getto d'si è fatto largo nell'asfalto", hanno riferito alcuni testimoni.