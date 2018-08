Si muove in territorio positivo il comparto del commercio in Italia | +2 | 23% | | notevole

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +1 - 07% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Teleborsa, - Andamento tonico per il comparto italiano auto e ricambi, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 199.501,5,...

Si muove in territorio negativo il settore viaggi e intrattenimento - -0 - 85% - - scambi al ribasso per i Grandi Viaggi : Teleborsa, - scambi negativi per il comparto Viaggi e intrattenimento, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 40.369,04, ...

Si muove in territorio negativo l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 43% - - seduta depressa per Telecom Italia : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto Telecomunicazioni in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 13.

L'indice delle aziende sanitarie si muove in territorio positivo - +1 - 05% - - guizzo positivo per Amplifon : Teleborsa, - Andamento tonico per il comparto sanitario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 164.007,31 con un incremento di ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +2 - 27% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Rally per il comparto italiano auto e ricambi , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 204.147,63 e sta ...

L'indice delle società assicurative si muove in territorio positivo - +0 - 74% - - scambi in positivo per Unipol : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore assicurativo italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Insurance. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.185,45 con un incremento di ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +2 - 32% - - slancio per Banca Carige : Rally per il settore Bancario italiano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.019,18 e sta trattando a 10.123,96, balzando del 2,32% ...

Il Settore utility italiano si muove in territorio negativo - -2 - 50% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per il comparto utility in Italia, mentre mostra un'intonazione debole l'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities scivola a quota 26.454,78 in diminuzione di 678,...

Il Comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1% - : Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.870,72 con un incremento di 98,6 punti rispetto alla ...

Si muove in territorio negativo il settore commodities italiano - -0 - 67% - . In calo Tenaris : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto materie prime dell'Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Basic Resources. Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 42.901,11, ...

Si muove in territorio positivo il comparto media dell'Italia - +5 - 35% - : Balzo per il settore Entertainment & media che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX media e riporta una performance del 5,35%. Intanto l' indice del settore media europeo ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 26% - : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.055,75 con un incremento di 126,52 punti ...

