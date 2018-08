Si dimette il sindaco di Barletta

ansa

: Barletta, si dimette il sindaco in carica da soli due mesi - PugliaStream : Barletta, si dimette il sindaco in carica da soli due mesi - corrmezzogiorno : #Bari Barletta, si dimette il sindaco in carica da soli due mesi -

(Di lunedì 6 agosto 2018) ...a un possibile accordo per il governo della città"."Se entro 20 giorni non si trovasse un accordo - ha concluso Cannito - e non riuscissimo a esprimere una maggioranza o una rappresentanza politica ...