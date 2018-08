Sì alla Camera alla legge sui seggiolini «salva bebè»

Ok Senato a dl milleproroghe con 148 sì - passa alla Camera : Roma, 6 ago., askanews, - Ok del Senato alla conversione del decreto milleproroghe che contiene, tra l'altro, lo slittamento dell'obbligo vaccinale per le scuole. I sì sono stati 148, i no 110, 3 gli ...

Camera - oggi il voto sulle motovedette alla Libia : Dopo l'approvazione al Senato con una larga maggioranza, oggi sarà la Camera dei Deputati a doversi esprimere sul decreto per la cessione di navi alla Libia, le 12 unità navali che il governo italiano, nel tentativo di rallentare i flussi migratori verso l'Italia, aveva promesso nelle ultime settimane.Il decreto prevede la cessione a titolo gratuito di dieci unità navali CP classe 500 in dotazione alle Capitanerie di Porto e di due vedette ...

DL conversione in legge del decreto dignità approvato alla Camera : ... divieto della pubblicità su giochi e scommesse e innalzamento della misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco; ridefinizione del regime giuridico e fiscale dello sport ...

Milano - straniero occupa casa e spaccia/ Ultime notizie - installata una telecamera per controllare clienti : Milano, straniero occupa casa e spaccia droga: Ultime notizie via Gola, marocchino 30enne aveva installato una telecamera per controllare i suoi clienti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 13:21:00 GMT)

Decreto dignità approvato alla Camera : ecco tutte le novità : Non è stata una giornata facile, sono volati stracci e accuse da parte delle opposizioni, ma alla fine la maggioranza è riuscita a strappare il voto di approvazione del discusso Decreto dignità, che così ha avuto il via libera definitivo. L’Aula ha approvato il Decreto con 312 sì, 190 no e 1 astenuto e ora la passa al Senato, che prenderà in esame il testo. Consulta lo Speciale sul Decreto dignità Molte conferme e anche novità, compresa ...

Primo sì al decreto dignità che passa alla Camera : le novità del testo : Servirà un decreto attuativo di concerto tra ministero del Lavoro e ministero dell'Economia da emanare entro 60 giorni dall'emanazione del decreto. L'esonero del 50% dei contributi previdenziali a ...

Il decreto Dignità passa alla Camera - i punti salienti : (Foto: Lapresse) Montecitorio ha approvato il decreto Dignità con 312 voti favorevoli, 190 No e un astenuto. Martedì 7 agosto il testo arriverà in seconda lettura al Senato. Nel decreto le norme per la tutela dei lavoratori. Ecco i punti salienti. Contratti a termine La vera rivoluzione è per i lavoratori portuali che non sottostanno alle logiche della somministrazione di contratti a termine, che potranno durare al massimo 24 mesi e, dopo i ...

Decreto Dignità approvato dalla Camera : ecco cosa cambia rispetto al testo varato dal governo : Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri si citano la riduzione del redditometro , come misura di contrasto all'economia sommersa, e il rinvio della scadenza per l'invio dei dati ...

Il decreto Dignità passa alla Camera. Ma lo spread riprende a correre : Nello stesso giorno in cui il governo manda in buca il suo primo provvedimento di peso, il decreto Dignità, sui mercati torna ad affacciarsi il rischio-Italia. Di colpo lo spread ieri ha guadagnato 21 punti, toccando quota 252 e rivedendo i massimi del giugno scorso, i rendimenti dei Btp decennali sono arrivati al 3% e di riflesso in Borsa tutte le...