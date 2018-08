Shaq Fu | A Legend Reborn è un picchiaduro a scorrimento con Shaquille O’Neal

Shaq Fu : A legend Reborn - recensione : Shaquille O'Neal (in arte Shaq) è indubbiamente uno degli atleti più famosi degli ultimi 30 anni. Definito dagli esperti del basket NBA come "the most dominant big man ever", Shaq non è diventato celebre in America e in tutto il mondo solamente per le sue virtuosità cestistiche (e per la sua impareggiabile forza fisica - indimenticabile lo scontro sul ring con Big Show!), ma anche perché già nei suoi primi anni agli Orlando Magic si distinse per ...