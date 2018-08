Sfide a beach volley nel ricordo sempre vivo di Davide Centofanti | il torneo a Vasto

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le Sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2018 : si vola in Sardegna. Due giorni di Sfide emozionanti sulla sabbia di Alghero : Un tuffo dove l’acqua è più blù per la quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 28 e domenica 29 luglio al Lido San Giovanni nel consueto appuntamento del torneo sulla sabbia sarda quest’anno di Alghero La Sardegna, che quattro anni fa ospitava la finale del Campionato Europeo a Cagliari, manca da un po’ nei grandi circuiti internazionali e italiani e la tappa del BVIT è un buon modo per riportare il Beach ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Una mattinata di grandi Sfide per l’Italbeach : il programma : Una mattinata da sogno ma che si preannuncia piena di insidie per le tre coppie che rappresentano l’Italia nel main draw del torneo maschile del Major Series di Gstaad. Lupo/Nicolai, teste di serie numero 5 affronteranno alle 12 nella semifinale del girone gli statunitensi Crabb/Gibb, coppia da prendere con le molle. Nei due precedenti sempre successo della coppia azzurra e la curiosità è che anche lo scorso anno la coppia italiana iniziò ...