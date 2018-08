Serie C | l' inizio slitta a settembre ma il torneo è a rischio

Lega Pro nel caos - Serie C a rischio : l’inizio è rinviato ma il campionato “potrebbe essere sospeso” : Serie C, caos INIZIO campionato- Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l’inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione odierna ha anche deciso di indire un’assemblea per mercoledì 22 agosto a Roma per decidere “se sospendere o meno il campionato in assenza di certezze economico-finanziarie e per la precarietà della governance del calcio italiano”. ...

Lega Pro - Serie C a rischio : l’inizio rinviato a settembre - ma potrebbe slittare ancora : La Lega Pro nel caos, la Serie C rischia di veder slittare la sua data di inizio: il comunicato diramato dopo il consiglio direttivo “Siamo in un clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano il quale ha l’esigenza che si convochi l’assemblea elettiva per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della Figc capace di traghettare verso una stagione di riforme non più ...

Chievo-Juventus : data - programma - orario d’inizio e tv. L’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A : come vedere la partita : Sabato 18 agosto, ore 18.00. Stadio Bentegodi di Verona. Sono data, orario e luogo del debutto di Cristiano Ronaldo nella Serie A: ad aprire la prima giornata del massimo campionato italiano 2018-2019 di calcio sarà proprio la Juventus sul campo del Chievo. Un anticipo diventato di lusso non solo per l’esordio stagionale dei Campioni d’Italia ma soprattutto per la prima assoluta del fenomeno portoghese che cercherà subito di ...

La necessità di una terza stagione di Tredici difesa da Netflix - che ammette : “Serie controversa fin dall’inizio” : Alla presentazione dei contenuti della nuova stagione alla stampa durante il TCA 2018, Netflix ha difeso la decisione di produrre la terza stagione di Tredici, nonostante le tante polemiche suscitate dalla serie sin dal suo debutto sulla piattaforma. La vice presidente dei Contenuti Originali Netflix Cindy Holland ha risposto alle domande sulla necessità di far proseguire la serie che tratta il tema del bullismo e del suicidio tra gli ...

Calendario Serie A - inizio da brividi per il Napoli : tutto lo spettacolo dei derby : E’ stato sorteggiato il Calendario valido per il campionato di Serie A, un torneo che preannuncia grande spettacolo. inizio da brividi per il Napoli la squadra di Carlo Ancelotti affronterà in sequenza Lazio, Milan, Sampdoria, Fiorentina e Torino. Esordio a Verona contro il Chievo per Cristiano Ronaldo, la Juventus dovrà vedersela con il Napoli alla settima giornata, il Milan alla dodicesima, l’Inter alla quindicesima, il derby ...

Sorteggio Calendario Serie A 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario d’inizio e tv : Giovedì 26 luglio, alle ore 19.00, si svolgerà il Sorteggio del Calendario della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio entrerà nel vivo, presso gli studi Sky di Milano inizierà ufficialmente la stagione con la definizione delle 38 giornate, verrà stilato l’ordine di tutte le partite e verranno definiti i vari incroci. I tifosi potranno così conoscere l’impegno delle proprie squadre e tutti gli appassionati ...

Fantacalcio Serie A - metà agosto o inizio settembre il momento ideale per l'asta : La passione per il calcio e per il Fantacalcio [VIDEO] non va mai in vacanza. E così chi si avvicina alle ferie, oppure chi sta gia' sotto l'ombrellone, sta gia' sicuramente pensando all'asta. Quando organizzarla? Non è facile fare delle ipotesi, ma considerando la data di chiusura del calciomercato e quella dell'inizio del prossimo campionato di Serie A, sembrano esserci soltanto due piste percorribili. Cerchiamo allora di fare chiarezza e di ...

Serie C - Trapani : l'elenco dei convocati per l'inizio di una stagione surreale : surreale è il termine giusto per definire ciò che prende il via oggi a Trapani. In altri tempi, sarebbe stata una giornata di grande entusiasmo, quella dell'inizio della preparazione pre-campionato. Ad oggi, l'unica certezza dei tifosi granata è che il Trapani fara' il prossimo campionato di Serie C. Con quale guida tecnica e, soprattutto, con quale organico è tutto da scoprire [VIDEO]. La proprieta' uscente ha garantito quantomeno l'iscrizione ...

I casting degli attori per la Serie di The Witcher hanno avuto inizio : La sceneggiatrice della serie Netflix dedicata al frutto della penna di Andrzej Sapkowski e reso celebre ai più dai videogiochi di CD Projekt Red ha annunciato il via ai casting per dare un volto ai personaggi scritturati, riporta VG247.Netflix punta a portare sul suo portale diverse produzioni ispirate al mondo dei videogiochi più celebri, per quanto in questo caso The Witcher sia in primis una saga letteraria fantasy, in un secondo momento ...

Showtime annuncia lo sviluppo della Serie TV di Halo. La produzione prenderà il via all'inizio del 2019 : Da quando i giocatori hanno vestito i panni di Master Chief, la serie Halo li ha trasportati attraverso un vasto conflitto intergalattico di proporzioni epiche e ora, finalmente, sembra che la famosa saga stia facendo il salto sul piccolo schermo con il debutto di una nuova serie TV.Su Xbox Wire, un annuncio di 343 Industries ha rivelato che Showtime sta sviluppando un adattamento della serie TV del franchise di Halo, con la rete che ha ...

Calendario Serie A 2018-2019 : le date di inizio e fine. Si gioca anche a Santo Stefano! : La Lega Serie A, nella giornata odierna, ha comunicato le date del prossimo campionato di Serie A 2018-2019, stabilendo i turni infrasettimanali e le soste per gli incontri della Nazionale. Il primo turno è fissato il 19 agosto e l’ultimo è previsto per il 26 maggio. Tre turni infrasettimanali, tra cui la novità “Boxing Day” del 26 dicembre a Santo Stefano, prendendo spunto dalla Premier League. Poi quattro soste per i match ...

Serie A - le date del campionato 2018/19 : via il 19 agosto - pausa a inizio gennaio : La Lega Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato: comincerà ufficialmente il prossimo 19 agosto. L'articolo Serie A, le date del campionato 2018/19: via il 19 agosto, pausa a inizio gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.