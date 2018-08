Serie A 2018-2019 | il VAR debutta sui maxischermi degli stadi La nuova rivoluzione del

Serie C 2018-2019 : slitta il campionato - regna un clima di incertezza. La decisione del Consiglio : slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 a causa del clima di incertezza e precarietà del calcio italiano. Il campionato per il momento dovrebbe incominciare la prima domenica di settembre ma ne sapremo di più il prossimo 22 agosto quando a Roma si riunirà un’assemblea del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il Consiglio ha preso atto delle ammissioni di Cavese, Imolese e Juventus U23 al campionato di Serie C in base alle decisione di ...

Serie C 2018-2019 : slitta a settembre la data di inizio - ma tutto il campionato è a rischio : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l'inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione del 6 agosto ha anche deciso di indire un'...

Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Tutto può succedere 3, ottava puntata della fiction composta dagli episodi 15 e 16 TRAMA E ANTICIPAZIONI 23:40 Overland 19 Le Indie di Overland L’India ...

Le nuove maglie delle squadre di Serie A 2018-2019 : Non manca molto all’inizio del prossimo campionato di Serie A che si prospetta davvero caldo. Le temperature si sono alzate soprattutto sul fronte del calciomercato con l’arrivo – tra tutti – di Cristiano Ronaldo alla Juventus (qui vi avevamo fatto vedere come riciclare la sua maglia del Real Madrid) – e una suddivisione dei diritti televisivi totalmente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Dal lato degli sponsor tecnici, ...

Coppa Italia 2018-2019 - i risultati del secondo turno e gli accoppiamenti del terzo turno. Debuttano le squadre di Serie A : Dopo gli anticipi di ieri, oggi si è disputato il grosso delle partite del secondo turno della Coppa Italia 2018-2019. Esordiscono le compagini di Serie B, le vincenti volano al terzo turno dove debutteranno anche le squadre di Serie A (eccezion fatta per le otto teste di Serie). Il Benevento batte l’Imolese per 3-1 e si assicura la sfida contro l’Udinese, il Cittadella batte il Monopoli per 1-0 e si regala la trasferta di Empoli, il ...

Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 In prima serata continuano le repliche de L’allieva, fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La seconda puntata di oggi è composta da ...

Baseball - Serie A1 2018 : qualificazione ai playoff rimandata per Parma - sconfitto al tie-break da Padule : tie-break fatale per il Parma Clima, sconfitto 6 a 5 dal Padule e costretto a cercare la qualificazione ai playoff la prossima settimana sul campo del Nettuno City. La squadra di Guido Poma è stata raggiunta al terzo posto dal Città di Nettuno (nei confronti del quale vanta un miglior Team Quality Balance negli scontri diretti) ed ha mantenuto due gare di vantaggio nei confronti del San Marino: per difendere il terzo posto al termine della ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini batte San Marino. Playoff lontani per la T&A : La T&A perde per manifesta al 7° nel derby con il Rimini (2-16) e si allontana dalla possibilità di accedere ai Playoff, pur se ancora la matematica lascia una minima possibilità. San Marino (12 vinte e 14 perse), distante due lunghezze dal quarto posto di Città di Nettuno (14-12) e Parma (14-12), a due partite dalla fine, per qualificarsi alla semifinale deve vincerne due con Padova nell’ultimo turno, sperare che il Città di Nettuno ...

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna batte Nettuno ed è matematicamente prima : Non ha avuto particolari problemi l’Unipolsai a bissare con il Nettuno City la “manifesta” del pomeriggio, sigillando così la sua regular season. Primo posto, miglior tabellone nei playoff e biglietto per la Coppa Campioni, tutto garantito con due partite di anticipo. Senza dover stare a guardare cosa facevano le altre. Nella notturna i laziali hanno lasciato andar via i padroni di casa nella successione del punteggio subito al ...

Skateboard - Vans Park Series 2018 : Zion Wright domina ad Huntington Beach! Pedro Barros e Jagger Eaton sul podio : Zion Wright è il re di Huntington Beach (USA), dove è andata in scena la terza tappa dei Vans Park Series 2018. Il giovane atleta statunitense ha suggellato la sua giornata perfetta con una vittoria sensaZionale, frutto di acrobazie da skater di razza al cospetto di autentici fenomeni della disciplina. Dopo un turno preliminare discreto, Wright ha dominato le semifinali e ha domato anche la tensione di una finale ricca di atleti di talento, ...

Dazn e Sky : tariffe e info pacchetti per vedere la Serie A 2018/19 in tv e streaming : Dazn e Sky, info e costi pacchetti per vedere la Serie A 2018-2019 in tv e streaming, foto: Geek TV Coolstreaming Dazn e Sky: tariffe e info pacchetti per vedere la Serie A 2018/19 in tv e streaming L'...

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score : sapore di Serie B (4 agosto 2018 - 2^ turno preliminare) : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score delle partite in programma oggi sabato 4 agosto e valide per il secondo turno preliminare del torneo nazionale. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:00:00 GMT)

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini batte San Marino con la metà delle valide : Finisce 6-3 per il Rimini la prima partita del weekend con la T&A San Marino. I Titani subiscono sei punti tra 3° e 5° inning, dimezzano lo svantaggio al 6° ma si fermano lì. Troppi i rimasti in base, 12, con il conto delle valide che, beffardamente, dice 8 a 4 per San Marino. Vincente Ruiz, perdente Quevedo, salvezza per Kelly. Altra ottima serata in battuta per Luca Pulzetti che finisce con 3/5. Nel primo terzo di gara a mangiarsi le mani ...

Cosa c’è stasera in tv 4 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality : Cosa c’è stasera in tv? I programmi per la serata di sabato 4 agosto 2018 vedono la programmazione di diversi film tra cui la commedia Ti ricordi di me? e Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello. Inoltre Canale 5 ripropone lo speciale musicale Pooh 50 – L’Ultima Notte Insieme. SCOPRI Cosa C’È IN TV -- Rai 1 Alle ore 21: 25 va in onda Ti ricordi di me? film con Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi. SCOPRI ...