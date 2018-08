Senato | ultime ore per approvare il Decreto Dignità | domani atteso il via libera

fanpage

: Senato ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione. Precedenza al Milleproroghe -… - zazoomnews : Senato ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione. Precedenza al Milleproroghe -… - zazoomnews : Scintille in Aula proteste del Pd in Senato contro il rinvio dellobbligo di vaccini - #Scintille #proteste #Senato… - italianaradio1 : Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivat… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Il testo dellegge non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato dalla Camera, ed è arrivato in Aula senza mandato al relatore. L'assemblea dovrà esaminare i circa 700 emendamenti ripresentati per l'Aula dalle opposizioni. Il viadefinitivo èentro, o al massimo mercoledì mattina.