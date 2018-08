ilfattoquotidiano

: La Vicepresidemte del #Senato Paola #Taverna che ci spiega l’obbligo vaccinale. Ascoltatela, è illuminante… - AlessiaMorani : La Vicepresidemte del #Senato Paola #Taverna che ci spiega l’obbligo vaccinale. Ascoltatela, è illuminante… - ShootersykEku : Senato, Pd-FI vs Taverna per il presunto “vaffa”: “Non deve condurre Aula”. Lei si difende, Casellati: “Nessuno sco… - PinascoDanilo : RT @MovArturoAN: Tutto è #similabile Solo oggi, dal banco del Senato, offerta speciale! #Taverna -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Nuovo scontro al, al termine della votazione sul Milleproroghe, mentre al’Aula c’era la vicepresidente di turno Paola. Pd e Forza Italia hanno protestato chiedendole di non dirigere i lavori. Il motivo? Pochi giorni prima, secondo quanto denunciato dalre di Forza Italia, Stefano Mallegni, la stessa, protagonista di un intervento accorato, avrebbe mandato a quel paese i colleghi dell’opposizione, una volta terminato di parlare. Per questo motivo, in attesa degli accertamenti promessi dalla presidente Casellati, sono stati lo stessore azzurro e il capogruppo Pd al, Andrea Marcucci, a chiederle di evitare di dirigere i lavori. Maha tagliato corto: “Le consiglio di lasciar andare avanti i lavori, sono certa e perfettamente tranquilla del mio comportamento”. Ma le polemiche sono proseguite. E quando a ...