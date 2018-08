ilfattoquotidiano

: Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivat… - italianaradio1 : Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivat… - italianaradio1 : Senato, ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione. Precedenza al Milleproroghe - TutteLeNotizie : Senato, ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento(che durerà 35 giorni), alsi è arrivati all’. Un imbuto in cui è arrivato sia l’esame del decretosia del decreto Milleproroghe che contiene tra le altre cose le misure sui vaccini, sulle intercettazioni, sulle aziende partecipate e sui contratti di energia. Il decretoandrà in Aula, solo dopo l’ok del decreto Milleproroghe e senza mandato al relatore perché le commissioni Finanze e Lavoro hanno lavorato a rilento. La seduta notturna non è stata sufficiente per contrastare l’ostruzionismo delle opposizioni. Nel frattempo anche i lavori sul Milleproroghe nell’emiciclo di Palazzo Madama procedono a ritmo bassissimo. Il via libera è previsto per il primo pomeriggio, ma non è detto. Domani l’ultima seduta che inizierà dalle 9. Vale la pena ...