: Seggiolini anti-abbandono in auto. Primo “Sì” per la legge Salva Bebè - SkyTG24 : Seggiolini anti-abbandono in auto. Primo “Sì” per la legge Salva Bebè - GiovanniMattana : RT @FratellidItaIia: Seggiolini salva bebè: Via libera della Camera alla legge Meloni - AnnaMariaS6 : RT @chruggeriTg2: Ok della Camera all'obbligo di seggiolini salva bebè -

Approvata inTrasporti alla Camera la proposta di legge che introduce l'obbligo d'installare sensori anti-abbandono suiauto per i bambini. Prima firmataria della proposta di legge è Giorgia Meloni (FdI). "Dopo il passaggio al Senato, diventerà legge", spiega il sottosegretario alle Infrastrutture Dell'Orco."Un primo tassello per evitare tante morte assurde, dovute a una banale distrazione. Il nostro impegno è di garantire incentivi fiscali per l'acquisto", aggiunge.(Di lunedì 6 agosto 2018)