Seggiolini auto | la Camera approva l’obbligo di dispositivi anti-abbandono dal 2019 | ecco

Via libera all'obbligo dei Seggiolini anti abbandono : segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi in auto : La Camera ha dato il via libera alla legge che introduce l'obbligo dei seggiolini 'salva bambini': attraverso una luce e un suono segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi a bordo dell'auto, dopo la chiusura del veicolo. Il provvedimento, proposto da Giorgia Meloni, passerà al Senato per il sì definitivo.Cosa prevede la nuova normativa?A partire da gennaio 2019 i normali seggiolini che, secondo l'articolo 172 del Codice della ...

Camera - primo sì ai Seggiolini anti-abbandono : 'Così in auto si potranno salvare i bimbi' : L'arrivo dello sconto dipenderà però dall'esito dell'interlocuzione tra Mit e ministero dell'Economia sulle risorse.

Obbligo di Seggiolini anti-abbandono in auto - ecco come funzionerà : Primo passo avanti per l’Obbligo di dispositivi antiabbandono dei bambini sui seggiolini: la commissione Trasporti della Camera ha approvato in via di principio il testo del disegno di...

Seggiolini auto - il Governo vuole rendere obbligatori i dispositivi anti abbandono : Un semplice dispositivo di allarme può salvare la vita dei bambini dimenticati in auto. Negli ultimi sette anni, solo in Italia, è successo circa una volta all’anno che un genitore, affaticato da situazioni personali difficili o da ritmi insostenibili di lavoro e di vita, non si ricordasse di avere lasciato figlio sul seggiolino e se ne accorgesse quando ormai era troppo tardi. Ma sono decessi evitabili, ed è in arrivo una legge per prevenirli ...

Seggiolini anti abbandono per i bambini in auto : "Presto obbligatori al costo di 100 euro" : Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto diventare obbligatorio, infatti, un dispositivo...

'Sensori anti abbandono sui Seggiolini auto presto obbligatori'. L'annuncio del ministro Toninelli Video : Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei di bimbi in auto, per evitare i drammi ...

Bimbi in auto - la sicurezza passa per i Seggiolini. Ecco come sceglierli e usarli : Sulla sicurezza non bisognerebbe mai scendere a compromessi, specialmente quando si tratta di proteggere i bambini. Non importa se si sale in macchina per brevi tragitti o per poco tempo, l’imprevedibile (nonché fatale) potrebbe avvenire nel raggio di pochi metri e nell’arco di frazioni di secondo. Partendo da un primo dato statistico relativo all’anno 2015, ad esempio, si evince che il maggior numero di incidenti d’auto è avvenuto su strade ...

Basta bimbi dimenticati in auto : sensori sui Seggiolini e un corso per i genitori : L'ultimo caso è stato quello della piccola Giorgia, morta a 7 mesi dopo essere stata dimenticata in auto dal papà. Quello avvenuto...

Seggiolini allarmati - l'idea BebèCare per salvare i bimbi lasciati in auto : Manca ancora una legge - ma arriverà - che renda obbligatori i sensori 'anti-abbandono' sui Seggiolini per i bambini. L'attualità li sta rendendo drammaticamente importanti, così le aziende si stanno ...