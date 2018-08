Schianto tra un furgone e un tir nel Foggiano | dodici migranti morti | numerosi feriti

Schianto tra furgone e Tir : 11 morti nel foggiano - sono braccianti : Ci sono 11 morti in un'altra tragedia sulla strada che si è verificata nel foggiano a Ripalta di Lesina. sono tutti lavoratori migranti che viaggiavano su un furgone che si è scontrato con un tir. ...

Tragico Schianto sulla tangenziale : un morto ed un ferito grave : CRONACA. Incidente stradale mortale sulla tangenziale di Napoli . L'impatto si è registrato nel tratto tra Fuorigrotta ed il Vomero in direzione Capodichino. Sul posto la polizia stradale sta ...

“Codice rosso!”. Tragico Schianto sulla Salaria - morto il marito la moglie gravissima : Tragico schianto sulla via Salaria. Per cause ancora da accertare un’auto, una Mercedes P 200, è finita fuori strada impattando contro un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle unità sanitarie di primo soccorso. La situazione è apparsa complicata fin da subito tanto da richiedere l’interventodell’eliambulanza. Ogni tentativo di salvare la vita all’uomo è stato vano. La moglie invece è stata trasportata all’ospedale ...

“Morti e feriti - uno Schianto pazzesco”. Tragedia sulla strada italiana. Immediati i soccorsi : cosa è successo : Tragedia nel pomeriggio sulla strada provinciale 105 nelle vicinanze di Castelluccio dei Sauri nel foggiano. Quattro persone sono decedute e tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto tra un furgone e un tir. Le vittime sono tutti migranti impiegati nella raccolta dei pomodori. Si tratterebbe di cittadini africani. Pare che non avessero documenti di riconoscimento, pertanto le operazioni di identificazione risultano particolarmente ...

Schianto tra un motoscafo e una barca di pescatori in laguna a Venezia : due morti : L'incidente poco prima di mezzanotte: a perdere la vita sono stati i due pescatori: uno di essi, subitorecuperato dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale dove successivamente è morto; il corpodell'altro è stato recuperato dai soccorritori dopo circaun'ora. Assistiti dai sanitari gli altri quattro feriti

Venezia - tragico Schianto tra barche in Laguna : due morti e quattro feriti : Terribile schianto tra uan barca di pescatori e un motoscafo nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. Le due vittime sono entrambi pescatori che si trovavano sulla prima imbarcazione. Per loro inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e del personale sanitari del Suem in idroambulanza.Continua a leggere

Sorrento piange Francesco - promessa del jazz morto nello Schianto in autostrada : Il suo sogno era quello di diventare un grande musicista. Un jazzista, per la precisione, visto che gli bastava imbracciare il sassofono per incantare maestri, pubblico e amici con le sue performance. ...

Schianto tremendo : Cesare muore sul colpo. Ancora sangue sulle strade italiane : Un incidente drammatico: un morto, il fratello della vittima ferito in modo gravissimo e un altro uomo, che era alla guida dell’auto che si è scontrata con le moto su cui viaggiavano Cesare e Angelo Sanna, è finito in ospedale. Questo è il bilancio del tragico Schianto avvenuto il 1 agosto in Sardegna, lungo la strada provinciale 48, nel tratto tra Lunamatrona e Sanluri. La dinamica non è Ancora stata chiarita, ma come riporta ...