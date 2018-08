SCENARIO M5s e Lega si ispirano al ' 92 e mettono a rischio il governo

SCENARIO / Lega-M5s - il Governo si schianterà a settembre : Difficile capire chi governa e chi comanda in Italia. Non mancano divisioni tra Lega e M5s. Potrebbero essere letali con la legge di bilancio. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:01:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ L'aiutino della Merkel a Trump (e all'Italia), di U. BertoneFLAT TAX E REDDITO DI CITTADINANZA/ Conte prepara lo scontro con l'Ue, int. a L. Becchetti

SCENARIO / Tria-Draghi-Mattarella - il nuovo Governo che spaventa M5s e Lega : Ci sono tutti gli ingredienti perché la legge di bilancio si trasformi nella madre di tutte le battaglie per il Governo Conte. A cominciare dal caso Tria. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:02:00 GMT)

Carmen Lasorella - l'ex giornalista Rai candidata per Lega e M5s alla presidenza della Basilicata : lo SCENARIO : È da quando sono al governo Lega e M5s che si rincorrono le voci, o meglio le aspirazioni, di chi vorrebbe trasformare la maggioranza in Parlamento in un'alleanza elettorale. Di solito accade il ...