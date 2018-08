«Scelgo l’uomo affidabile che mi da serenità ma spesso lontano oppure l’altro

vanityfair

(Di lunedì 6 agosto 2018) Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, Qui S. La mia la più classica delle situazioni. Fidanzata da più di 10 anni, una bella storia d’amore, siamo cresciuti insieme condividendo molte esperienze di vita,lontani per studio o lavoro ma comunque in simbiosi. Sulla soglia dei 30 anni iniziamo a costruire qualcosa di più concreto: la casa, il mutuo, la stabilità. Tutto bellissimo (mutuo a parte) fino a quando non entra in scena il collega B., il classico infedele che non vuole mai avere rimpianti. Un figlio, una compagna che dichiara di voler bene ma di non amare perché di fatto dice di non sapere cosa sia l’amore e di non essere interessato a scoprirlo. Incuriosita da questo approccio anaffettivo e dal fatto che siamo due persone completamente diverse iniziamo a parlare, trascorriamo molto tempo insieme, ci confidiamo segreti, scopro una persona ...