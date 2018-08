huffingtonpost

: #Iran, scattano sanzioni Usa. Rohani: 'Trump vuole guerra psicologica' - Agenzia_Ansa : #Iran, scattano sanzioni Usa. Rohani: 'Trump vuole guerra psicologica' - sole24ore : Iran, scattano le nuove sanzioni Usa. Un duro colpo per le aziende italiane - HuffPostItalia : Scattano le sanzioni Usa all'Iran e Rohani chiude a Trump -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Tutto come previsto. Donaldmantiene la promessa fatta nel maggio scorso e fa scattare una prima ondata dicontro l', ripristinando alcune misure restrittive che erano state eliminate con l'accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015. Non solo: la Casa Bianca conferma che il 5 novembre arriverà la vera e propria stangata, con una stretta su settori strategici per l'economiaiana, come quello petrolifero e quello bancario.Ma, con una tattica oramai utilizzata su più fronti, il presidente americano da una parte affonda il coltello e dall'altra fa un'apertura al dialogo, dicendosi ancora una volta pronto ad incontrare il leaderiano in qualunque momento.Un'offerta respinta immediatamente al mittente: "I negoziati non vanno d'accordo con le", ha risposto Hassan, parlando di "guerra psicologica" voluta dal tycoon. E chiedendo ...