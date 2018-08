Scaroni | “con Maldini per tornare al grande Milan”

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) “Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolorappresenta per il Milan. E’ stato un privilegio vederlo giocare e vincere innumerevoli trofei in campo. Sono felice e onorato di lavorare con lui in questo suo nuovo ruolo”. Così il presidente del Milan, Paolo, commenta il ritorno nel club rossonero di, cui è stato affidato l’incarico di direttore dello sviluppo strategico nell’area sport. “La leadership e l’esperienza di Paolo saranno dibeneficio per il club, così come la sua passione e la sua energia -dice-. La nomina di oggi è un ulteriore segno dell’impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine. Non sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l’arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al...