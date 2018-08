Scappano dall' ospizio per assistere a un concerto heavy metal

Due anziani Scappano dalla casa di riposo per partecipare a un festival Metal : ecco dov’è successo : E’ successo venerdì scorso e a darne notizia è stata un’infermiera della casa di riposo in cui i due anziani erano ricoverati. I due sono infatti fuggiti di nascosto dalla casa di cura per partecipare al Wacken Open Air festival, una delle maggiori manifestazioni dal vivo dedicate alla musica Metal , conclusasi ieri a Wacken, nella regione dello Schleswig-Holstein. Ritrovati alle tre del mattino , i due anziani sono apparsi ...

