Sarcoma | parla l’esperta | “La diagnostica e le terapie del futuro”

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ogni anno in Italia vengonoti tra i 3 mila e i 3.500 nuovi casi di, “tumore a elevata aggressività biologica e forte tendenza a sviluppare metastasi, che necessita di cure invasive e con potenziali effetti limitanti la qualità della vita”. Lo spiega Katia Scotlandi, coordinatrice del Working Group che in Alleanza contro il cancro si occupa di questa neoplasia. Ebbene, secondo l’esperta, il futuro diagnostico e terapeutico delpassa dalla genetica e dall’epigenetica. “Da una parte c’è la necessità di fornire ai pazienti diagnosi sempre più adeguate ed effettuabili in tutti gli ospedali del Ssn e, dall’altra, di proporre trattamenti innovativi. Per la cura del, infatti, accanto alla chemioterapia – sostiene la ricercatrice che opera all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna – sono proposti ...