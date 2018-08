Sangue sulla Luna film stasera in tv 6 agosto | trama | curiosità | streaming

Nuovo studio sulla Sindone : "Macchie di vero Sangue" : La Sindone di Nuovo oggetto di studio. La storica querelle sulla veridicità delle macchie di sangue era tornata d'attualità, ancora una volta, circa quindici giorni fa, quando erano emersi i risultati della ricerca di due studiosi italiani."Le macchie di sangue sulla Sindone di Torino sono false. A parte quelle in corrispondenza delle mani, che possono essere verosimili, le altre sembrano più frutto di pennellate artistiche". A sostenerlo, per ...

Salute - il Centro Sangue sulla West Nile : testi di donazioni nelle aree colpite : Il sistema sangue regge di fronte all’epidemia di West Nile Virus che sta colpendo molte regioni del Nord Italia. Il virus del Nilo Occidentale che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara di genere Culex, spesso non manifesta sintomi e solo in casi molto rari, in pazienti già indeboliti da altre patologie, può causare delle complicazioni che si rivelano letali come è successo nei giorni scorsi in Emilia Romagna. In questa ...

Omicidio a Chiaravalle - il finto alibi del killer e il Sangue sulla catenina : Chiaravalle , Ancona, , 31 luglio 2018 - E' stata la smania di monetizzare i gioielli di Emma Grilli , subito dopo averla sgozzata, a incastrare Maurizio Marinangeli, il cuoco Chiaravallese di 57 anni ...

“Luna di Sangue” del 27 luglio : le profezie sulla fine del mondo che la collegano a terremoti - eruzioni vulcaniche - uragani e anniversari : Paul Begley, pastore americano dell’Indiana, sostiene bizzarre teorie del complotto sulla fine del mondo e le collega alla “Luna di sangue”, l’eclissi lunare totale che avverrà la notte tra il 27 e il 28 luglio. Il pastore cristiano, che crede che stiamo vivendo la fine del mondo, ha interpretato l’eclissi lunare come un segno apocalittico. Begley ritiene che l’evento astronomico, che si verifica due volte all’anno, fosse stato annunciato nel ...

Astronomia : ecco 10 cose interessanti da sapere sulla “Luna di Sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

Sangue falso sulla Sacra Sindone - la reazione del Vaticano : ‘Nulla di scientifico’ : Almeno la meta' delle macchie di Sangue presenti sulla Sacra Sindone sarebbero false [VIDEO]. È questo il clamoroso risultato di una recente ricerca, condotta da Matteo Borrini dell’Universita' di Liverpool e da Luigi Garlaschelli del Cicap, pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Forensic Sciences. Una conclusione a cui, come era logico aspettarsi, la Chiesa Cattolica si oppone con tutte le sue forze. A poche ore dalla pubblicazione ...

Una ricerca : false la metà delle macchie di Sangue sulla Sindone : Una nuova ricerca indica che almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro. Lo indicano i dati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences e bas...

"Metà delle macchie di Sangue sono false" : nuovo studio sulla Sindone : "Le macchie di sangue sulla Sindone di Torino sono false. A parte quelle in corrispondenza delle mani, che possono essere verosimili, le altre sembrano più frutto di pennellate artistiche".A dirlo è un nuovo studio sulla reliquia conservata a Torino condotto da Luigi Garlaschelli, chimico del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (Cicap) e Matteo Borrini, antropologo forense dell'Università di Liverpool, ...

"False metà delle macchie di Sangue sulla Sindone" : Secondo una nuova ricerca condotta da due italiani, solo alcune tracce sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso

Falsa almeno metà delle macchie di Sangue sulla Sindone. Lo rivela una ricerca : almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe Falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro.Lo indicano i dati di una ricerca pubblicata sul Journal of Forensic Sciences. Il lavoro degli esperti è partito da un esperimento che, con le tecniche di medicina ...

Ancora Sangue sulla stradi abruzzesi - in incidente stradale muore 50enne : Pescara - Una donna di 50 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto a Cepagatti (Pescara), ferite le due persone che viaggiavano con lei, trasportate in ospedale a Pescara. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118, Vigili del fuoco e Carabinieri della stazione di Cepagatti (Pescara), per ricostruire la dinamica, anche con l'ausilio di alcune testimonianze. Il veicolo sul quale i tre viaggiavano, dopo avere sbandato, ...

Sangue sulla strada italiana : addio a Lucia - morta sotto gli occhi del fratello : Drammatico incidente intorno alle 2.20 tra sabato 7 e domenica 8 luglio. A perdere la vita nel tragico impatto Lucia Pitari, 52 anni residente a Corsico, ed è rimasto gravemente ferito un 25enne di Vermezzo. L’incidente si è verificato lungo la nuova vigevanese, la statale che collega Milano all’abbiatense. Trasportato all’ospedale Niguarda, il giovane lotta tra la vita e la morte. Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica ...

Tumori - test del Sangue per scoprirli : nuovi dati sulla biopsia liquida : Il ‘sacro graal’ dell’oncologia: scoprire il cancro con un test del sangue. Proprio ‘Grail’ è chiamata la società finanziata anche dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, e dall’ideatore e Ad di Amazon, Jeffrey P. Bezos. nuovi dati sulla ‘biopsia liquida’ allo studio nei suoi laboratori sono stati presentati al meeting annuale dell’Asco (American Society of Clinical Oncology), in corso a ...