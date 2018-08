Salvo speleologo intrappolato sul Canin

E’ Salvo Stefano Guarniero : lo speleologo 33enne rimasto intrappolato per 45 ore in una grotta in Friuli : Lo speleologo triestino, Stefano Guarniero, è salvo. In questo momento i soccorritori hanno ultimato la risalita con la barella e lo hanno portato all’esterno della grotta, dove era rimasto intrappolato a 200 m di profondità per 45 ore. L’uomo si era infortunato a causa di una caduta di venti metri nella grotta in esplorazione denominata “Frozen“: il salvataggio è definitivamente riuscito. La barella con il ferito è ...

Salvo lo speleologo bloccato per due notti in una grotta : è ferito - ma non è in pericolo di vita : Stefano Guarniero, 33enne triestino, era rimasto bloccato all'interno della grotta sul Monte Canin sabato pomeriggio. Un'operazione non semplice, ma portata a termine con successo dai tecnici. Lo speleologo aveva subito una ferita all'addome e ad un braccio durante la caduta di 20 metri.Continua a leggere

E’ Salvo Stefano Guarniero : lo speleologo 33enne rimasto intrappolato per 45 ore in una grotta in Friuli : Lo speleologo triestino, Stefano Guarniero, è salvo. In questo momento i soccorritori hanno ultimato la risalita con la barella e lo hanno portato all’esterno della grotta, dove era rimasto intrappolato a 200 m di profondità per 45 ore. L’uomo si era infortunato a causa di una caduta di venti metri nella grotta in esplorazione denominata “Frozen“: il salvataggio è definitivamente riuscito. La barella con il ferito è ...

Friuli - speleologo Salvo e fuori grotta : 13.15 E' salvo e fuori della grotta lo speleologo triestino rimasto intrappolato e ferito da sabato pomeriggio, a 200metri di profondità sul Monte Canin. Il Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia riferisce che la barella è uscita dalla grotta e, al momento, Stefano Guarniero è ricoverato in una tenda montata all'imbocco della cavità per un primo controllo sanitario. Poi verrà portato all'ospedale di Udine.

Speleologo intrappolato sul Monte Canin : portato fuori - è Salvo | : Si avviano alla conclusione le operazioni di soccorso per riportare in superficie il 33enne che sabato è rimasto intrappolato in una grotta a 200 metri di profondità dopo una caduta che gli ha causato ...

Cuneo - Salvo lo speleologo precipitato in una grotta - : E' salvo lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. Dopo un intervento di oltre 36, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale "...

Salvo speleologo intrappolato in una grotta : Si è conclusa la brutta avventura dello speleologo infortunatosi sabato sera durante l'attraversata del fiume sotterraneo della grotta della Mottera in provincia di Cuneo. Questa mattina intorno alle ...

Cuneo - Salvo speleologo caduto in una grotta : ricoverato in ospedale : Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale Continua a leggere L'articolo Cuneo, salvo speleologo caduto in una grotta: ricoverato in ospedale proviene da NewsGo.

Cuneo - Salvo dopo 36 ore lo speleologo rimasto ferito in una grotta : È salvo Gianluca Ghiglia, lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale lo hanno estratto dalla grotta. Oltre cento uomini hanno lavorato da sabato per salvarlo.Continua a leggere

In Salvo dopo 36 ore speleologo intrappolato in grotta nel Cuneese : In salvo dopo 36 ore speleologo intrappolato in grotta nel Cuneese L'uomo era rimasto ferito in un incidente all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese, sabato 21 luglio. Cento le persone impegnate nei soccorsi Parole chiave: ...

In Salvo dopo 36 ore speleologo intrappolato in grotta nel Cuneese - : L'uomo era rimasto ferito in un incidente all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese, sabato 21 luglio. Cento le persone impegnate nei soccorsi

Precipitato nella grotta - speleologo Salvo dopo 36 ore : dopo una complessa operazione di salvataggio lunga 36 ore è salvo lo speleologo infortunatosi all'interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. I tecnici del soccorso alpino ...