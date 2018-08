Salvini non molla Foa ma fioccano i pareri giuridici contro la sua permanenza ai vertici

Migranti - Madrid : “La politica di Salvini è brutale”. Il ministro : “Non rispondo a insulti” : Il ministro degli Esteri spagnolo: "Salvini fa una politica non solo a spese della Spagna, ma di tutta l'Europa". IL vicepremier leghista: "Non rispondiamo a insulti da parte di governi e ministri favorevoli ad un'immigrazione fuori controllo".Continua a leggere

Vaccini - Fontana e Salvini : 'Educare e non obbligare'. Regioni sul piede di guerra : Toscana, Umbria ed Emilia Romagna intenzionate a ricorrere alla Consulta, qualora il provvedimento dovesse essere definitivamente approvato dal Parlamento -

Rai : Salvini non molla - stallo su nomine. Imbarazzo M5s : Tutto fermo in Rai. Il vicepremier insiste sul nome di Marcello Foa alla presidenza, ma gli atti da lui firmati non sarebbero efficaci. Si riapre la girandola di nomi per il posto di presidente -

Grandi opere - il centro-destra - e non solo - chiama Salvini : La disparità di vedute di Lega e Movimento 5 Stelle in merito alle Grandi opere continua ad infiammare il dibattito politico. Al botta e risposta tra Barbara Lezzi e Matteo Salvini sul gasdotto TAP, ...

Vaccini - Salvini : “Educare e non obbligare”/Cosa cambia dopo l'approvazione dell'emendamento : Vaccini, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". Ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:28:00 GMT)

Nuove tensioni nel governo su grandi opere. Salvini : vanno fatte. Lezzi : al Sud serve altro - non la Tap : Servono strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche - scrive la ministra su Facebook - Le grandi opere continuano a dividere la maggioranza di governo. Lo scontro, stavolta, è tra ...

Lezzi : "Caro Salvini - al Sud servono infrastrutture - non la Tap" : La ministra del Sud Barbara Lezzi, attraverso Facebook, ha scritto rivolgendosi direttamente al suo collega Matteo Salvini, ministro dell'Interno dell'esecutivo di Giuseppe Conte nonché vicepremier, rispondendo a un'intervista che il leader del Carroccio ha rilasciato a La Stampa parlando delle grandi opere e sottolineando come i benefici che apporterebbero sarebbero superiori ai costi. Lezzi ha scritto:"Caro Matteo Salvini, in Italia servono ...

Salvini : 'Temiamo attacchi speculativi - non svendiamo aziende' : "Molte nostre aziende fanno gola all'estero, ma noi non vogliamo svenderle". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in una intervista alla Stampa. "Non ripeteremo i molti errori ...

Tap e Tav - crepe nel governo M5S-Lega. Salvini : «Non possiamo dire no» : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Di Battista dal Messico attacca Lega e M5S, al quale chiede di restare se stesso nelle sue battaglie simbolo. È lui che marca stretto la base su Tap e Tav: «Opere del tutto inutili»...

Salvini : "La regola del 3% non è la Bibbia" : Il governo del cambiamento "non può fare le stesse finanziarie punitive di quelli precedenti. Alcune novità me le aspetto" a cominciare da "una riduzione della pressione fiscale . Poi decidiamo se per ...

