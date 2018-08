Salvini | mi hai tradito

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) Un pensionato, ex dirigente di grandi industrie elettromeccaniche proprio non ce l'ha fatta più a leggere gli attacchi portati simbolicamente a lui e a quelli come lui dall'attuale governo e ha deciso di scrivere al direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, che ha pubblicato la sua missiva con la dignità che si dà ad un editoriale. Perché 44 anni "di regolari versamenti contributivi (qualche milione di euro) - come sottolinea lo scrivente, il signor Sergio Canavero - dànno diritto ad una pensione che Luigi Di Maio e il governo vogliono tagliare. "Secondo il signor Di Maio", sono "il perfetto prototipo del parassita sociale", scrive il pensionato."Per me è stato un fulmine a ciel sereno - scrive il signor Canavero -. Non avevo capito infatti chi fossero oggi da considerare parassiti sociali. Ho così scoperto che siamo noi, che abbiamo ...