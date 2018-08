Salvini | La copertina di Famiglia cristiana? Infame

Matteo Salvini - la buffonata dei senatori Pd a palazzo Madama : agitano la copertina di Famiglia Cristiana : I parlamentari del Partito democratico si divertono talmente tanto a stare all'opposizione che potrebbero prenderci gusto. Ridotti a fenomeni da baraccone, i senatori dem hanno accolto il ministro ...

Questa copertina di Famiglia Cristiana ha scatenato la guerra tra Salvini e i vescovi : Una mano che si leva verso il volto del ministro dell'Interno sotto il titolo 'Vade retro Salvini'. E' la copertina del numero di Famiglia Cristiana in edicola. "Niente di personale o ideologico si tratta di Vangelo", commentano dal settimanale. "La Cei, i singoli vescovi, le iniziative di religiosi. La Chiesa reagisce ai toni aggressivi del ministro degli Interni" si annuncia, in copertina, lo ...

