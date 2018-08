Salvini e Di Maio | È escluso l' aumento dell' Iva

Di Maio : "Grandi opere - troveremo accordo con Salvini" : Luigi Di Maio è tranquillo: il governo è coeso e sulle grandi opere si troverà sicuramente un’intesa con l’altro vicepremier, Matteo Salvini. Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno ha avuto un botta risposta a distanza con la collega Barbara Lezzi, titolare del dicastero per il Sud. Mentre il leader del Carroccio considera ad esempio la Tap un’opera strategica e che farà risparmiare i cittadini italiani, la ministra del Movimento 5 Stelle ...

Renzi prevede il futuro di Salvini e Di Maio : 'Falliranno tra pochi mesi' : È un Matteo Renzi senza peli sulla lingua quello intervistato ieri, 5 agosto, dal quotidiano "Il Messaggero". L'ex premier, costretto a dimettersi anche dalla segreteria del Pd dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo scorso, risponde alle domande della giornalista Barbara Jerkov con la solita verve. Boccia senza appello il cosiddetto decreto dignità varato dal governo Conte su iniziativa del ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Condanna duramente ...

Alta tensione - sta succedendo tra Salvini e Di Maio. Salta tutto? : "Sulla Tav si va avanti e non si torna indietro". Il Tap? "Ridurrebbe del 10% il costo dell'energia per tutti gli italiani". L'imperativo categorico arriva da Matteo Salvini. Per il ministro dell'...

Grandi opere - Di Maio : con Salvini troveremo un accordo - governo coeso : Il vice premier Luigi Di Maio si dice "estremamente fiducioso" che Lega e M5s troveranno "un'intesa" sulle Grandi opere . "Con Salvini ci capiamo al volo e la Lega è sempre stata leale. Il governo è ...

Salvini-Di Maio - è divisione. Le difficoltà tra i due leader : “Sulla Tav si va avanti e non si torna indietro”. Il Tap? “Ridurrebbe del 10% il costo dell’energia per tutti gli italiani”. L’imperativo categorico arriva da Matteo Salvini. Per il ministro dell’Interno e vicepremier, quindi, nessun dietrofront del governo sulle grandi opere ma “fior di tecnici e di docenti” in campo per valutare costi e benefici di pedemontane, terzo valico e Tap. --La netta posizione del ministro divide però la maggioranza, ...

Manovra - Di Maio e Salvini : i conti tornano : I vice premier provano a rassicurare Bruxelles e i mercati . 'Da spending review e riorganizzazione della spesa pubblica arriveranno i soldi per reddito di cittadinanza e flat tax. Ma la soglia ...

Tap - Salvini : “Energia costerebbe 10% in meno. Tav? Più per fare che per disfare”. Di Maio : “Francia capisce i miei dubbi” : All’interno del governo, “su alcune cose dovremo trovare un accordo“. Lo ammette lo stesso vicepremier Matteo Salvini intervenendo sabato sera alla festa della Lega Romagna a Cervia. Le “cose” di cui parla sono innanzitutto la Tav e la Tap. “Secondo me l’Italia ha bisogno di molte infrastrutture soprattutto al Sud“, ha sottolineato di fronte alla platea: “Penso alla Puglia: se arriverà alla ...

Salvini e Di Maio cercano una frequenza unica su tasse e lavoro - e Iva - : 'Nessuno pretende di cambiare il mondo in quattro mesi. Dovrà esserci un avvio, un inizio, di tutte queste cose', ha sottolineato il ministro dell'Interno Salvini, riferendosi alla necessità di ...

Salvini e Di Maio cercano una frequenza unica su tasse e lavoro (e Iva) : "Vogliamo fare per il fisco quello che abbiamo fatto per l'immigrazione, vogliamo cominciare a smontare pezzo per pezzo la legge Fornero ma nessuno ha la bacchetta magica, ma abbiamo cominciato", dice il vice premier Matteo Salvini intervenendo alla festa della Lega Nord a Cervia. "Prossimo obiettivo è cancellare spesometri e redditometri che ti fanno perdere tempo invece di stare dietro ai clienti: ...

Manovra - Di Maio : no a strappo con Ue. Salvini : rivoluzione su tasse | : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

Mariastella Gelmini : 'Matteo Salvini ci dica se vuole allearsi con Luigi Di Maio' : Mariastella Gelmini respinge categoricamente l'accusa di una intesa tra il suo partito e i dem: 'Questa cosa di una Forza Italia in avvicinamento al Pd è talmente pretestuosa che secondo me non ci ...