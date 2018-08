Salvato lo speleologo bloccato da due giorni in una grotta

Ferito e bloccato nella grotta : Salvato lo speleologo Stefano Guarniero : Lo speleologo era intrappolato dalle 16 di sabato a 200 metri di profondità sul Monte Canin, in Friuli

Cuneo - Salvato lo speleologo precipitato in una grotta : 100 soccorritori al lavoro per oltre 36 ore : È stato salvato lo speleologo infortunatosi all’interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. Dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale – un centinaio quelli che si sono alternati nelle operazioni – lo hanno estratto dalla grotta. Imbarcato col verricello in elicottero, l’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Cuneo. L’operazione di soccorso ...

Speleologo italiano bloccato in grotta in Slovenia - Salvato con micro cariche di esplosivo : Per evacuare in barella il 57enne ferito i soccorritori hanno dovuto scavare e demolire alcune parti della grotta con l'aiuto di micro cariche di esplosivo in modo da allagare le diverse strettoie che ne impedivano il passaggio. L'uomo ha riportato un probabile un trauma all'anca e la frattura di un femore.Continua a leggere

Slovenia - Salvato lo speleologo triestino ferito in una grotta : L'uomo, 57 anni, è stato raggiunto ed estratto intorno alle 3 di notte. Ha riportato probabilmente un trauma all'anca e la frattura di un femore

Slovenia - Salvato speleologo italiano bloccato in una grotta - : L'uomo era rimasto intrappolato a 100 metri di profondità il 7 luglio, nell'area di Orlek. È stato recuperato durante la notte, dal soccorso speleologico sloveno. Ha riportato un probabile trauma all'...