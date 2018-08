wired

: #Ryanair: sciopero piloti il 10 agosto, caos voli in vista - Agenzia_Italia : #Ryanair: sciopero piloti il 10 agosto, caos voli in vista - XFACTORVIAGGI : #XFactorViaggiNEWS Ryanair, sciopero il 10 agosto: ecco le prime cancellazioni. Prosegue il periodo nero degli… - rimborsovoli : In tutta Europa, i voli di #Ryanair rischiano di finire nel caos il prossimo #10agosto a causa di uno #sciopero di… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Continuano gli scioperi pernella stagione clou per gli spostamenti. Venerdì 10è prevista una serrata di braccia per i piloti di Belgio, Olanda, Irlanda e Svezia ai quali potrebbero unirsi, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, i colleghi di Germania e Gran Bretagna. L’Italia, questa volta, non è direttamente coinvolta ma, trattandosi di centinaia di voli cancellati, le proteste potrebbero avere ripercussioni anche sui passeggeri da e per la Penisola., nello specifico, ha cancellato per ora 104 voli da e per il Belgio, 22 da e per la Svezia e 20 voli dall’Irlanda. Le cancellazioni irlandesi riguarderanno circa 3.500 passeggeri ha comunicato, che in una nota ufficiale definisce lodel 10“irresponsabile, ingiustificato, sta sconvolgendo i clienti danneggiando gli affari e il valore delle azioni di. ...