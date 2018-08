Ronaldo | il fratello è sicuro | Alla Juve farà la storia

Cristiano Ronaldo - il commovente messaggio della sorella di CR7 per il nuovo ciclo dell’amato fratello : Cristiano Ronaldo alla Juventus: il messaggio della sorella di CR7 per il passaggio del portoghese dal Real Madrid ai bianconeri “Mio amato fratello, amore mio, mio ??guerriero, mio ??esempio di lotta e umiltà, mio ??benedetto. La verità è che non dobbiamo dimenticare e non c’è nulla che io possa dire, e abbiamo avuto il privilegio di vederti brillare sempre di più, ne ho la certezza totale (che chiuderai un ciclo e ne aprirai un altro) ...