Roma | voragine e geyser d' acqua a Monteverde Ultime notizie video | strada chiusa

Roma - si apre una voragine in stazione davanti all'edicola : Lapresse, Ancora problemi per le strade di Roma: una grande voragine si è aperta sotto l'edicola di piazza Euclide, vicino alla stazione della ferrovia Roma-Viterbo. L'area è stata recintata.

Roma : nuova voragine in strada - betoniera sprofonda con due ruote : Roma: nuova voragine in strada, betoniera sprofonda con due ruote È accaduto nel pomeriggio del 31 maggio in una via del quartiere di Centocelle. È la seconda falla apertasi sul manto stradale della capitale in poche ore dopo un episodio simile verificatosi in zona Monteverde Parole chiave: ...